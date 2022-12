La Roma è arrivata in Portogallo. Mou preso d’assalto dai giornalisti, no comment sul suo futuro da ct (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è arrivata in Portogallo, pronta a cominciare il suo mini ritiro che metterà benzina nelle gambe dei giallorossi.

Come era lecito attendersi, all’arrivo della squadra e dello staff, i giornalisti portoghesi hanno preso d’assalto Josè Mourinho, al centro delle voci di un suo possibile incarico come ct del Portogallo.

L’allenatore della Roma è stato bersagliato dalle domande dei cronisti che gli chiedevano del suo futuro, ma lo Special One si è trincerato dietro un imperturbabile silenzio.

L’unico sorriso lo ha concesso a un cronista che, nel tentativo di strappargli una dichiarazione, ha perso il cappuccio del microfono, prontamente restituito dall’allenatore.

🇵🇹 ✈️ La #ASRoma è sbarcata in Portogallo, ed è delirio per #Mourinho. Il tecnico assediato dalle televisioni portoghesi per la panchina della nazionale.

Tutto sul @CorSport pic.twitter.com/ROCQvd8bOE

— Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) December 15, 2022