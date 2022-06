La Roma e il colpo di mercato, da Trigoria smentiscono: nessun fondamento. Ma un grande acquisto è nell’aria

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il nome di Josè Mourinho fa rima con i grandi acquisti, e per questo motivo a ogni mercato, specie quelli estivi, si accostano alla Roma colpi a sensazione.

L’anno scorso si era parlato di Harry Kane e Sergio Ramos, quest’anno si sognano Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, l’ultimo in ordine temporale. Suggestioni, per l’appunto. Che la Roma continua ad affrettarsi a smentire.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), da Trigoria giurano che ipotesi di questo calibro, e cioè grandi campioni avanti con l’età che comporterebbero spese abnormi di ingaggio, non abbiano fondamenti tecnici ed economici.

Il grande colpo arriverà, sono in tanti a giurarci, ma la percezione è che sia più un acquisto di campo che da copertina. E i profili valutati, in questo momento di calma apparente, sono quelli che portano ad un grande nome – integro e sostenibile – per il centrocampo e l’attacco. Ma il coup de théâtre con questa proprietà è sempre dietro l’angolo.

Fonte: La Repubblica