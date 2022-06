Solbakken slitta. Guedes rompe col Valencia: testa a testa Roma-Wolverhampton

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Goncalo Guedes rompe con il Valencia, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). Il tentativo di Gattuso di due giorni fa (“Spero resti con noi”), non sembra aver sortito effetti.

Le dichiarazioni del portoghese sono inequivocabili: “Non so se voglio restare al Valencia. Ho un contratto di due anni e devo rispettarlo. Se però ci sarà una situazione migliore per me e per il club, bisognerà valutarla“.

L’attaccante lusitano non può fare nomi ma è chiaro che se un calciatore parla così è perché ha già ricevuto delle proposte. Le più importanti sono due: quelle della Roma e del Wolverhampton. Con il contratto in scadenza nel 2023, il prezzo del cartellino (inizialmente di 40 milioni) è sceso. L’agente Mendes lo ha già proposto a Trigoria. In alternativa sta pensando di portarlo in Premier, nel club che indirettamente controlla.

Slitta invece l’arrivo a Trigoria di Ola Solbakken, 23 anni, anche lui attaccante esterno che la Roma vorrebbe con sé per la prossima stagione. Manca però l’accordo con il Bodo/Glimt: i norvegesi, incuranti del fatto che il contratto del giocatore scadrà il 31 dicembre e che può firmare per un altro club dal 1 luglio, ha deciso di tenere con sé il calciatore a meno che la Roma non sia disposta a pagare un indennizzo di 3 milioni.

Ipotesi che al momento non è contemplata. L’attaccante verrà quindi impiegato nel primo turno eliminatorio (il sorteggio andrà in scena giovedì) di Champions in calendario tra il 5/6 e 12/13 luglio. Poi dipenderà da quanto a Trigoria saranno disposti a spendere. Esiste quindi il rischio che la trattativa per il norvegese si protragga almeno sino a metà luglio.

