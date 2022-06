Mou chiama Mertens alla Roma

AS ROMA NEWS – “La Roma chiama Mertens”. Con questo titolo a tutta pagina il Corriere dello Sport racconta di una trattativa caldissima tra il club giallorosso e il centravanti belga, in uscita a zero dal Napoli.

Mourinho infatti si sarebbe inserito nello stallo del rinnovo tra il giocatore e il club partenopeo, considerando Dries il rinforzo ideale per l’attacco della Roma. Nonostante i suoi 35 anni, Mertens è un giocatore integro, e capace di segnare una valanga di gol.

Proprio quelli che sono mancati alla Roma la scorsa stagione: i giallorossi si sono dovuti affidare alle reti di Abraham, ma il resto dell’attacco (Pellegrini a parte) ha segnato col contagocce. Da qui la necessità di trovare un giocatore che abbia il gol nel sangue.

E chi meglio di Mertens, che del Napoli ha fatto la storia, diventando il cannoniere più prolifico di sempre del club con 148 gol in 397 partite. Da qui il pressing di Mourinho. Che pensa a un instant-team per vincere ancora, senza far passare altro tempo.

Più cauta la Roma, racconta oggi La Repubblica, che invece continua a sostenere di non avere intenzione di svenarsi per giocatori avanti con gli anni. Mertens però non chiede cifre astronomiche: secondo la Gazzetta dello Sport, il belga vuole un ingaggio intorno ai 3,5 milioni, bonus compresi, e un contratto biennale.

Le decisioni saranno prese non prima della prossima settimana, quando il g.m. Tiago Pinto, ora in vacanza, tornerà a Roma per entrare nel vivo del mercato. Una cosa è sicura: si è visto che Abraham in tante situazioni abbia bisogno di avere accanto un altro terminale offensivo di alto livello. E Mertens, che è in grado di essere impiegato su tutto il fronte d’attacco, in determinati contesti potrebbe giocare anche alle spalle del centravanti inglese, qualora Mourinho decidesse di tornare al prediletto 4-2-3-1.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / La Repubblica