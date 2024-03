La Roma fa beneficienza: per Pasqua niente uova ai dipendenti ma una donazione a Save The Children

NOTIZIE AS ROMA – Per le festività di Pasqua in arrivo la Roma ha deciso di non regalare ai dipendenti, come in passato, il classico uovo di cioccolato, ma ha scelto di fare una donazione a Save The Children. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

In cambio ad ogni persona è stata consegnata una piccola scatola sempre targata Save The Children, con quattro ovetti. Le uova sono al latte e contengono una sorpresa generica, ma in fondo è un dettaglio.

Quello che conta è che anche grazie alla scelta della Roma, della sua proprietà e dei suoi dirigenti, alcuni bambini nel mondo avranno la possibilità di trascorrere una Pasqua più serena. Non un dettaglio, di questi tempi.

Fonte: Corriere dello Sport