Riparte la corsa Champions, De Rossi recupera pezzi

AS ROMA NEWS – Si torna in campo con il Lecce nel mirino e la volata Champions pronta a partire. La Roma oggi si ritroverà a Trigoria con diversi nazionali rientrati alla base dopo gli impegni con le proprie selezioni.

Ci saranno gli azzurri Pellegrini e Mancini, mentre faranno ritorno nelle prossime ore Huijsen (titolare ieri con la Spagna U21 nella vittoria di misura sul Belgio), Aouar (titolare nell’amichevole pareggiata per 3 a 3 col Sudafrica), Lukaku (assist e 82 minuti in campo a Wembley) e Zalewski (rigore decisivo e pass europeo ottenuto con la Polonia).

Attesa soprattutto per Azmoun, che rientrerà in giornata per svolgere gli esami al ginocchio e capire quanto tempo gli servirà per tornare in campo: dopo la paura dei primi minuti, ora l’attaccante sembra essere più ottimista. Il giocatore rischia un mese di stop, ma i controlli di oggi chiariranno i tempi di recupero.

Occhi puntati poi sull’infermeria giallorossa, particolarmente affollata nei giorni scorsi ma destinata a svuotarsi tra oggi e venerdì: Smalling, Bove, Baldanzi, Dybala e forse Renato Sanches dovrebbero recuperare per la trasferta di Lecce di Pasquetta. Gli indisponibili saranno Krsistensen, Spinazzola e Azmoun, oltre a Pellegrini squalificato.

Contro il Lecce confermato il 4-3-3 con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy titolari nel tridente offensivo giallorosso. Ballottaggio Bove-Aouar a centrocampo per sostituire il capitano giallorosso, in difesa Ndicka, anche lui pronto al recupero, tornerà a fare coppia con Mancini. Con Abraham che spinge forte verso una nuova convocazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

