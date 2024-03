Lukaku: “Volevo stupire a Wembley? Chiedetelo al Chelsea…”

AS ROMA NEWS – Un’altra risata, e una risposta emblematica di Romelu Lukaku intervistato da Sky Sport UK al termine della sfida amichevole tra Belgio e Inghilterra.

Il giornalista chiede a Big Rom se “voleva stupire qualcuno dopo essere tornato in Inghilterra per la prima volta da quando è in prestito alla Roma“. La risposta di Lukaku è secca dopo una risata: “Dovresti chiederlo al Chelsea”.

Il belga ha giocato titolare nel 2 a 2 di ieri, sfoderando un assist per il gol di Tielemans.

Fonte: Calciomercato.com