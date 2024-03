Sexgate, video hot fatto circolare due volte. Indagine lunga: calciatori e club a rischio squalifiche e penalizzazioni

NOTIZIE AS ROMA – Proseguono in questi giorni gli interrogatori da parte del procuratore Chinè per chiarire l’intricata vicenda del video a luci rosse circolato tra le mura di Trigoria e che ha portato al licenziamento di due dipendenti da parte della Roma.

Ieri è stato il turno di Vito Scala, che ha chiarito il suo coinvolgimento nella vicenda: l’ex braccio destro di Totti ha spiegato di aver agito con l’obiettivo di una ricomposizione del fattaccio nell’ottica di un suo superamento e di non essere stato a conoscenza degli ulteriori sviluppi, ossia della decisione della società di licenziare i due dipendenti a novembre.

Chinè ha chiesto conferme sul fatto che il furto del video, sottratto da un giocatore della Primavera alla dipendente, fosse risalente a molto prima del provvedimento poi impugnato dalla coppia. Dalle varie ricostruzioni emergerebbe come il video sia stato inoltrato nelle chat in due diverse circostanze: la prima un anno e mezzo fa – qui Scala avrebbe avuto un ruolo determinante nel frenare la diffusione dei contenuto, spiegando ai ragazzi le conseguenze dell’atto – e la seconda più recentemente, quando il video cioè ha fatto il giro degli smartphone.

Nelle prossime ore verrà ascoltato il Primavera accusato di aver sottratto il video e di averlo fatto circolare per primo nelle chat romaniste. Gli interrogatori andranno avanti nelle prossime settimane e la vicenda sembra essere ancora ben lontana dalla conclusione.

Obiettivo della giustizia sportiva è capire se e quali tesserati abbiano violato il codice di comportamento etico che si basa sui principi di lealtà e correttezza. Se così fosse, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, dirigenti, atleti (anche i calciatori della prima squadra poiché il video ha avuto una diffusione virale) e lo stesso Club rischiano sanzioni pecuniarie, squalifiche e penalizzazioni.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

