La Roma fa sul serio per Johnny: servono 7 milioni. Pinto prepara la cessione per fargli spazio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Due rinforzi da mettere a disposizione di Mourinho per gennaio. Tiago Pinto spera di trovare il cash necessario dalle cessioni, altrimenti sarà molto difficile riuscire a centrare altri acquisti oltre al norvegese Solbakken.

Il primo indiziato a partire è ovviamente Karsdorp, con il gm e l’agente del terzino a caccia di squadre interessate al giocatore oltre che intenzionate ad accontentare le richieste della Roma, che chiede un trasferimento a titolo definitivo.

Se Karsdorp dovesse trovare una sistemazione, i tre giocatori che piacciono per sostituirlo sono Bellerin, Odriozola e Fresneda. Se Pinto invece non dovesse ricevere offerte per l’olandese, non è da escludere che Mou vada avanti senza rinforzi, ma contando solo su Celik e Zalewski.

Ma è a centrocampo che potrebbe arrivare un nuovo rinforzo: il nome che sta circolando con insistenza è quello di Johnny Cardoso, 21 anni compiuti da poco, calciatore americano di origini brasiliane dell’Internacional. Il mediano otterrà a breve il passaporto comunitario, e la Roma è intenzionata a fare sul serio: la richiesta è di 7 milioni di euro, col giocatore che si accontenterebbe di uno stipendio inferiore al milione di euro.

Prima però Pinto deve cedere per fare cassa e rispettare i paletti imposti dal settlment agreement raggiunto con la Uefa: l’indiziato numero uno è Eldor Shomurodov, che piace a Bologna, Torino e Cremonese.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport