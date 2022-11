Svilar flop, c’è un problema in porta. L’Italia offre alternative, ma…

AS ROMA NEWS – La Roma ha un problema in porta. Con Rui Patricio che va per i 35 anni, Tiago Pinto pensava di aver messo le basi del futuro tra i pali con l’acquisto di Mile Svilar.

Ma il portiere serbo fino a ora ha dimostrato di essere bravo solo quando non gioca, scrive oggi il Corriere della Sera. Le volte che è stato chiamato in causa, come nella tournée in Giappone, è stato un vero e proprio disastro.

Le cose sono due: o Svilar è un portiere scarso oppure è un portiere sfortunato. E in entrambi i casi sono dolori. Con la Roma ha giocato (e neppure bene) soltanto una partita ufficiale, quella di Europa League contro il Ludogorets, 8 settembre. Prima di quell’impegno, nell’anno in corso era entrato in campo altre 4 volte e sempre con il Benfica B. Nella passata stagione 13 presenze, tutte nella serie B portoghese.

Ecco perché c’è chi comincia a interrogarsi: se fosse stato davvero bravo, il Benfica se lo sarebbe lasciato scappare gratis a 23 anni? Il panorama italiano continua a proporre profili interessanti, in tema di portieri. Non a parametro zero, però. E questo, forse, è il problema della Roma.

