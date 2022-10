La Roma Femminile batte anche il Como: decide Giacinti, raggiunta la testa della classifica

NOTIZIE AS ROMA – La Roma Femminile non si ferma più e al Tre Fontane batte il Como per uno a zero.

Le ragazze di Spugna hanno assediato la porta avversaria sin dai primi minuti di gioco, ma il portiere delle lombarde, in giornata di grazia, ha salvato il risultato.

Oltre ai miracoli di Beretta ci si mettono anche i pali, colpiti in serie prima da Serturini e poi da Giacinti a frenare le giallorosse. Ma al minuto 72 il muro del Como crolla: Giacinti capitalizza l’assist decisivo di Glionna.

Con questo successo le giallorosse volano momentaneamente al primo posto in classifica con 18 punti, a +2 dall’Inter, che giocherà oggi contro il Sassuolo.

Giallorossi.net – G. Pinoli