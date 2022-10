Serie A, la Lazio espugna il campo dell’Atalanta (0-2): in gol Zaccagni e Felipe Anderson

ALTRE NOTIZIE – La Lazio vince sul campo dell‘Atalanta per due a zero con un gol per tempo nel match delle 18 di questa domenica di campionato.

Apre le marcature Zaccagni dopo pochi minuti di gioco. Nella ripresa chiude i giochi Felipe Anderson. L’Atalanta, molto deludente, crea pochissimo e merita la sconfitta. Nel finale espulso Muriel.

Con questo risultato la squadra di Sarri sale a 24 punti, raggiungendo i bergamaschi in classifica e scavalcando momentaneamente la Roma che tra poco scenderà in campo per affrontare il Napoli.

Giallorossi.net – F. Turacciolo