La Roma giocherà contro l’Al Shabab il prossimo 24 gennaio (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – Tramite comunicato ufficiale, l’AS Roma rende noto che la squadra giocherà un’amichevole in Arabia Saudita a fine mese. Questo il testo:

“La Roma volerà a Riad dove il 24 gennaio affronterà in una partita amichevole l’Al-Shabab Football Club, con calcio d’inizio alle 19:45 locali (17:45 italiane).



La sfida si giocherà all’Al-Awwal Park e sarà parte del calendario degli eventi della Riyadh Season, la manifestazione che si è legata al Club come Front of Shirt Partner, e anche attraverso lo sport mira a riunire persone da ogni parte del mondo nella capitale saudita.

L’Al-Shabab è un club fondato 75 anni fa e fa parte della Roshn Professional League, la massima serie saudita. In rosa, tra gli altri, è presente il belga Yannick Carrasco. Per i giallorossi sarà l’occasione di tornare in Arabia Saudita a più di 40 anni dall’ultima volta”.

Fonte: asroma.com