CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 5 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – HIUJSEN ALLA ROMA, CHERUBINI ALLA JUVE – E’ fatta per Dean Huijsen (18) alla Roma in prestito secco. Ma alla Juventus finisce il capitano della Primavera, Luigi Cherubini (19) …VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – OFFERTO PIATKOWSKI DEL SALISBURGO – Kamil Piatkowski (23) è stato offerto alla Roma. Il difensore polacco del Salisburgo può arrivare in prestito secco. (Leggo)

Ore 10:10 – SOLBAKKEN VERSO IL GIAPPONE – Ola Solbakken (25) lascerà l’Olympiacos in anticipo ma non farà ritorno a Trigoria: il norvegese ha una richiesta in Giappone e può andare in prestito all’Urawa Red Diamonds allenata da Per-Mathias Høgmo, ex assistente di Knutsen ai tempi del Bodo Glimt. (TV2)

Ore 9:50 – MARCOS LEONARDO AL BENFICA, CLAUSOLA DA 150 MLN – Ufficiale l’arrivo di Marcos Leonardo (20) al Benfica: il club ha inserito una clausola rescissoria da ben 150 milioni nel contratto del calciatore.

Ore 9:00 – RIBALTA E VIVELL PER IL DS – Non solo Massara e Modesto in corsa per diventare i nuovi ds della Roma dopo l’addio di Pinto. Javier Ribalta e Christopher Vivell sono nella short list di Friedkin…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – HUJISEN SI AVVICINA – Sembra riaprirsi la pista Huijsen (18), con la Juventus che ha accettato l’ipotesi di un prestito alla Roma a patto che sia oneroso. I giallorossi puntano a chiudere a breve per averlo a disposizione fin da domenica prossima. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…