Renato Sanches, ennesimo stop: distorsione alla caviglia sinistra

NOTIZIE AS ROMA – Renato Sanches si ferma ancora una volta. E purtroppo questa notizia non è più una novità.

Il centrocampista portoghese, racconta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra nel corso dell’allenamento di ieri.

Per Sanches è l’ennesimo stop, con la sua avventura nella Roma che di fatto non è mai cominciata. Incerti i tempi di recupero.

La Roma vorrebbe rimandare il giocatore al PSG interrompendo anticipatamente il prestito, ma l’operazione non è semplice. Dovrebbero essere d’accordo sia il club francese che il calciatore, che senza un’altra offerta all’altezza in mano non darebbero mai l’ok.