Mourinho, il perchè della scelta di Huijsen e i retroscena del dietrofront col Frosinone

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva Huijsen, molto probabilmente l’unico rinforzo di questo mercato invernale giallorosso a meno che Tiago Pinto non riesca a piazzare una cessione prima della fine di gennaio.

Fa discutere il fatto che la Roma abbia scelto un ragazzino di 18 anni, che ha giocato appena 13 minuti in Serie A, come rinforzo per la difesa. E per di più in prestito secco, col rischio di valorizzare un calciatore che a fine stagione tornerà alla Juventus.

La scelta di puntare forte su Huijsen è di Josè Mourinho, che quando ha capito l’impossibilità del club ad arrivare a un rinforzo di spessore ma solo a un giovane dallo stipendio irrisorio ha chiesto a Pinto di puntare tutto sul centrale olandese. Meglio un giovane dalle qualità importanti, seppure di una squadra rivale, che niente.

In tanti si sono domandati perchè non puntare su un difensore della Primavera piuttosto che su un prospetto bianconero. La risposta è semplice: Mourinho non reputa nessun calciatore della squadra di Guidi pronto per debuttare in Serie A. L’unico poteva essere Keramitsis, ma il futuro del difensore greco, in scadenza di contratto, non sembra essere ancora alla Roma.

Huijsen invece ha già vissuto da titolare e con grande successo la Serie C con la maglia della Juve Next Gen, dunque è rodato nel calcio professionistico. Da qui il pressing del tecnico sul calciatore olandese, che sembrava destinato al Frosinone. L’abbraccio al giocatore nel finale di Juventus-Roma è il primo segnale, poi le telefonate al papà del ragazzo, con un rapporto di stima e fiducia si è rivelato importante per convincerlo a firmare con i giallorossi.

Una volta strappato il sì di Huijsen, il calciatore fa dietrofront con il Frosinone, comunicando a Di Francesco la sua volontà di vivere l’esperienza capitolina. A quel punto è toccato a Tiago Pinto convincere la Juventus. E il resto è storia, con il giocatore pronto a diventare giallorosso a minuti.

