Roma, c’è aria di rivoluzione dentro Trigoria

AS ROMA NEWS – Rivoluzione. L’ennesima. E’ quella che si preannuncia dentro la Roma al termine di questa stagione. Se sarà guidata da Josè Mourinho ancora non è dato saperlo.

Di certo sarà affidata a un nuovo direttore sportivo, sul cui nome ormai i giornali sembrano aver stretto il cerchio intorno a quattro nomi: Frederic Massara, Francois Modesto, Javier Ribalta e Cristopher Vivell.

La scelta del prossimo ds potrebbe essere influenzata anche dallo stesso Mourinho, nel caso in cui dovesse essere confermato nelle prossime settimane dai Friedkin. Nel caso contrario, sarebbe proprio il nuovo direttore sportivo a indicare la via da seguire, scegliendo il tecnico per il nuovo corso giallorosso. Modesto, ad esempio, indicherebbe proprio Palladino, mentre Massara suggerirebbe Pioli, destinato a lasciare il Milan. Vivell o Ribalta invece si dirigerebbero verso scelte più esotiche.

La cosa certa è che dentro la squadra nessun giocatore sarà considerato intoccabile, e si ascolteranno offerte per tutti o quasi. Il pericolo è che la parola “rivoluzione” faccia rima con “smobilitazione”. E il rischio c’è, visti i tanti calciatori in scadenza o in prestito in rosa, e quelli pronti a non restare senza la conferma di Mourinho alla guida del club.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Corriere dello Sport