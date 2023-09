La Roma ingrana la quarta

AS ROMA NEWS – E’ record per Mourinho alla prima di Dybala-Lukaku: la Roma travolge l’Empoli con sette gol, umiliando i toscani e centrando il primo successo alla quarta di campionato dopo un avvio di stagione sorprendentemente stentato.

La punizione per la squadra di Zanetti è fin troppo severa, con gli ospiti che si consegnano però con eccessiva facilità ai giallorossi: passano pochi secondi e un fallo di mano piuttosto ingenuo di Walukiewicz su cross dalla destra di Kristensen spiana la strada alla Roma, con Dybala che dal dischetto si conferma implacabile.

La partita, che già alla vigilia sembrava segnata per l’Empoli, diventa subito l’Everest per Cambiaghi e compagni. I giallorossi, forti del vantaggio immediato, giocano in scioltezza e colpiscono con Renato Sanches. Alla mezzora poi, proprio nel momento migliore dei toscani, arriva la mazzata che chiude il match: lo sfortunato autogol di Grassi taglia le gambe al piccolo Empoli con quasi trequarti di partita ancora da giocare.

La ripresa è pura accademia per la formazione di Mourinho, che si permette il lusso di lasciare Renato Sanches negli spogliatoi e togliere Dybala dopo che la Joya, con uno splendido assolo, chiude definitivamente la partita. Nel finale c’è gloria un po’ per tutti: segnano Cristante, Lukaku (ben innescato da Belotti), e Mancini per il 7 a 0 finale. E Zanetti deve ringraziare i soliti pali colpiti dalla Roma (Paredes e Dybala), altrimenti il parziale sarebbe stato anche più severo.

Troppo piccolo l’Empoli per fare testo, ma la serata di gala non è casuale: quando la Roma ha tutti gli effettivi a disposizione è una squadra dal potenziale non indifferente. E ancora inespresso. Da Paredes a Lukaku, da Renato Sanches a Dybala, sono tanti i giocatori che non si possono considerare nemmeno vicini al top della condizione.

Quello che era necessario ottenere ieri sera era vincere: obiettivo raggiunto, ma nonostante i sette gol non c’è spazio per l’esaltazione. I 4 punti in classifica dopo quattro giornate restano un bottino assai deludente, e servirà un filotto di risultati utili per rimediare alla falsa partenza. Se è vero che da ieri è cominciato il campionato della Roma, adesso sarà obbligatorio cominciare a pedalare. E non fermarsi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini