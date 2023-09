VIDEO – Dybala show, Cristante mattatore, Lukaku-gol all’esordio: la Roma travolge l’Empoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Troppa Roma per l’Empoli, che deve arrendersi al termine di una serata da incubo per Berisha.

Segnano un po’ tutti, da Dybala (doppietta) a Lukaku, in gol all’esordio da titolare in giallorosso, da Renato Sanches a Cristante, che regala anche un assist di tacco a Mancini un tacco per il 7 a 0 definitivo.

Finalmente una serata di gala all’Olimpico dopo due partite non troppo fortunate contro Salernitana e Milan. Qui sotto troverete il video con tutti i gol della partita. Buona visione.