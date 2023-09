“ON AIR!” – CORSI: “Tutto normale, con i grandi giocatori si vince”, PIACENTINI: “Troppe cose belle, ora temo il contrappasso”, DAMASCELLI: “La Roma sembra Cucine da incubo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma di ieri? Roboante, convinta, ricca di talento. E’ chiaro che la squadra cambia tanto quando può inserire quei calciatori, e diventa un’altra. Di fronte c’era un avversario modesto, ma vincere 7 a 0 capita una volta ogni tanto e bisogna dargli il giusto peso. Ora il calendario, se stai così, ti può portare molto avanti… Aouar? Mou voleva schierarlo titolare, poi ieri mattina l’algerino ha avvertito un leggero fastidio e si è preferito non rischiare. Sanches? Non so perchè sia stato ammonito, lì era Cancellieri che andava espulso. Llorente a me da centrale piace molto, se vuoi uscire con la palla lui ti fa molto comodo in quel ruolo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma dovrà gestirsi, sperando che non accadano cose spiacevoli, che comunque accadranno perchè certi giocatori hanno una storia clinica molto chiara… Smalling? Evidentemente non sta benissimo, bisogna capire se è un problema fisico o di condizione. Quando affronti attaccanti centrali forti fisicamente, come ad esempio Zapata domenica prossima a Torino, un difensore come Smalling ti dà tanto…”

David Rossi (Rete Sport): “Ieri è stata la giornata perfetta: doppietta di Dybala, gol di Renato Sanches, gol di Lukaku… E se Belotti avesse dato quella palla ad Azmoun, avrebbe segnato anche lui, e sarebbe venuto giù lo stadio… Ieri ci sono state assenze importanti, perchè mancavano Smalling, Pellegrini ed Aouar, e quindi la partita va archiviata con grande soddisfazione. Questo deve essere il punto di partenza. Non so se ieri è cominciato il campionato della Roma, perchè poi i punti persi te li porti dietro, però sicuramente se cercavamo delle risposte qualcosa è arrivata. E vedo anche tanti margini di miglioramento…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Kristensen mette in mezzo due palloni e la Roma fa due gol. Il giocatore forse non piace nemmeno a me, però se dobbiamo analizzare partita per partita dobbiamo dire che ieri ha fatto bene. Ci saranno anche tanti non estimatori di Cristante, ma ieri non si può dire che non abbia giocato una gran partita. A me è piaciuto tanto Llorente al centro della difesa, anche se il test non era probante. Non dico via Smalling, ma in certe situazioni Llorente al centro della difesa mi dà più garanzie… Karsdorp? Giovedì gioca, quella di ieri non è stata una bocciatura. Ci sarà chi gioca in campionato e chi in coppa…Ieri sono successe troppe cose belle e ho paura del contrappasso, che la pagheremo giovedì o domenica…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Le critiche a Mourinho? Nel calcio tutti sono criticati dopo essere stati osannati, anche Guardiola è stato contestato, io non mi preoccuperei. Poi certo, se da una parte c’è chi venera e dall’altra c’è chi gli dà del bollito, allora non c’è dialogo. La Roma col Milan è stata disastrosa, una squadra disorganizzata al terzo anno di gestione dell’allenatore, e uno delle domande se le fa. Nessuno ha detto che Mourinho era bollito, si è criticata la partita…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se Mourinho ha qualche trofeo in bacheca, e mi mette Ndicka e Kristensen dal primo minuto, vuol dire che qualcosa vede in loro durante la settimana. A me Ndicka non ha convinto per niente, crescerà perchè è forte di fisico e di testa, e Kristensen ieri non lo avrei fatto giocare… Noi dobbiamo essere liberi di criticare Mourinho, però dobbiamo essere anche intelligenti nel seguirlo, perchè lui ha le sue idee e le sta portando avanti…

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma con Dybala, Sanches, Lukaku è una squadra, senza è tutta un’altra. Empoli scarso? Beh noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare col Catania… Dobbiamo elogiare quello che c’è da elogiare, abbiamo capito quello che sapevamo: con i grandi giocatori si vince, con quelli scarsi non ce la fai. Questo è per i detrattori di Mourinho, è la cartina tornasole: con due o tre giocatori di peso, la squadra va. Certo, non è che vinci 7 a 0 e finisce il campionato. Ora hai Torino e Genoa che sono due squadracce, che hanno come caratteristica quella di non mollare neanche un punto, ma sono entrambe battibili. L’unica cosa su cui non sono d’accordo è la grande prestazione di Ndicka…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La parte più positiva del 7 a 0? Che un terzino ha fatto due cross e sono venuti fuori due gol della Roma, è già un bel segnale, anche se questo calciatore non mi sembra proprio chissà chi. Poi c’è la qualità di Dybala che ogni volta che gioca ti dà piacere vederlo. I calciatori non sono ancora al meglio, ma fanno intravedere le loro qualità. Serve equilibrio a centrocampo e lì deve essere bravo l’allenatore. Io non so quanti minuti abbiano Sanches e Dybala, ma in un tempo possono decidere una partita, ed è una cosa che non hanno tutte le squadre…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma differente? E’ evidente, giocavi contro l’Empoli, una squadra costruita male, ed è la prima candidata ad andare in Serie B. Se poi nella Roma girano quei giocatori lì, la musica è diversa. Se riesce ad avere questi titolari, diventa una squadra importante. A me però Ndicka non è piaciuto nemmeno ieri…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Era la partita di cui la Roma aveva bisogno, nella quale anche Lukaku è riuscito a segnare. Il segnale più confortante però è quello di Sanches, che se non ha problemi fisici fa la differenza. Poi è chiaro che dopo pochi secondi vai uno a zero, e dopo pochi minuti due a zero, la partita ti va in discesa. Ma la Roma aveva molta fame ieri, e l’Empoli è stato travolto. Può darsi anche che Zanetti venga esonerato, vediamo. Il segnale della Roma è positivo, ma non decisivo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Ho perso una scommessa con due amici romanisti che vedevano la partita con me, perchè avevano detto sei a zero… La Roma mi sembra “Cucine da incubo“, poi arriva il grande cuoco argentino e il locale cambia… Dybala è il valore aggiunto che dà un significato al non-gioco della squadra. A parte il gol che fa parte del suo repertorio, la sua sola presenza ti cambia la squadra. Su Lukaku uso il freno a mano: l’ho visto molto appesantito, non partiva più, è da rivedere. Il suo gol è elementare…”

