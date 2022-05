La Roma mette Farias nel mirino per l’attacco del prossimo anno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per l’attacco della Roma spunta Facundo Farias, 19 anni, trequartista che gioca spesso come seconda punta nel Colon, club che milita nel massimo campionato argentino.

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Il giovanissimo attaccante è già nel giro della nazionale Under 20 ed è finito nei radar degli scout della Roma.

Farias è un giocatore dal fisico brevilineo, alto 171 centimetri, fa della sua velocità e della sua tecnica le armi migliori. Dotato di un gran tiro e di un dribbling ubriacante, ma anche di una certa intelligenza tattica, la Roma lo sta studiando con grande interesse.

Il costo del suo cartellino sta salendo vertiginosamente: nel giro di un anno il suo prezzo è passato da un paio di milioni a circa 10.

Fonte: Gazzetta dello Sport