Zaniolo-Roma, ecco la exit-strategy: rinnovo in estate con clausola rescissoria a 50 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo sembra essere diventato un’ossessione per i giornali, che continuano a parlare del suo possibile addio alla Roma e di fantomatiche cifre fissate dal club per una sua cessione.

Cifre che variano sensibilmente da quotidiano a quotidiano: per il Corriere dello Sport (R. Maida) la Roma è stata chiarissima col 22, facendogli sapere che davanti a un’offerta di 40 milioni il giocatore sarà ceduto.

Molto diversa la versione de Il Messaggero, che parla invece di 60 milioni come prezzo stabilito dai Friedkin, mentre la Gazzetta dello Sport scriveva qualche giorno fa di 70-80 milioni come cifra necessaria per assicurarsi Zaniolo. Esattamente il doppio di quanto racconta il Corriere dello Sport.

Intanto però l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) svela le possibili strategie della Roma riguardo al contratto di Zaniolo, che scadrà nel 2024. Il giocatore chiede uno stipendio da 6 milioni, come quello di Abraham e Pellegrini, cifra che la Roma non vuole garantirgli, non considerando al momento adeguate le sue prestazioni a quelle cifre.

Due le ipotesi al vaglio. La prima è quella più pericolosa per il club: non prolungare e avvicinarsi alla scadenza, concedendosi un’altra annata per capire se vale la pena fare di Nicolò il front-man tecnico della società oppure in corsa emulare l’operato della Fiorentina con Vlahovic.

La seconda è provare a venirsi incontro. Come? Rinnovando in estate a cifre più basse rispetto ai 6 milioni richiesti (4,5/5, il doppio di quanto percepisce ora grazie ai benefits), ma inserendo una clausola rescissoria sui 50 milioni. Oggi club disposti a spendere questa cifra per Nicolò non ci sono.

Al massimo le proposte che circolano sono di 30-35 milioni più l’inserimento di un calciatore. Lo sanno sia la Roma che l’entourage del ragazzo. Sarebbe un modo per rinviare il problema, garantendosi comunque da entrambe le parti una exit-strategy, non dimenticando che il 15% della futura rivendita spetta all’Inter.