Mkhitaryan all’Inter, è fatta: snobbata l’ultima proposta della Roma

AS ROMA NEWS – Henrikh Mkhitaryan ha scelto l’Inter. L’armeno ha deciso di dire addio alla Roma per accettare la proposta nei nerazzurri.

A scriverlo sono tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola, dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport. A nulla è valso il tentativo della Roma di convincere il giocatore a rinnovare per i giallorossi.

Mkhitaryan ha deciso di provare una nuova avventura, e nelle prossime ore firmerà un contratto biennale a 3,5 milioni di euro all’anno.

Una brutta notizia per Mourinho, che nell’armeno vedeva un giocatore insostituibile per la sua squadra. Adesso toccherà a Tiago Pinto trovare un degno sostituto di Mkhitaryan sul mercato, e non sarà per niente facile.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Tuttosport / Corriere dello Sport