La Roma molla Belotti e bussa allo Zenit per avere Azmoun

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – La Roma scarica Belotti. Se sarà un addio definitivo dipenderà dal Torino, ma stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), i giallorossi hanno mollato il Gallo per tentare l’assalto a un nuovo attaccante.

Tutta colpa di Cairo e delle sue richieste ostinate per Belotti: la Roma valuta l’attaccante 15 milioni più bonus, mentre il presidente dei granata non si schioda dai 30 milioni. E allora Tiago Pinto ha deciso di mollare la presa e dirigere altrove le sue mire.

Se i granata non richiameranno Trigoria per riaprire un dialogo, allora la pista Belotti sarà definitivamente chiusa. La Roma non ha tempo da perdere e vuole regalare in tempi brevi a Mourinho tre acquisti.

Per questo la Roma ha allacciato i contatti con l’entourage di Azmoun, l’iraniano dello Zenit San Pietroburgo che ha il contratto in scadenza nel 2022. Pare sia un grande pallino di Mourinho. E potrebbe arrivare anche in caso di conferma di Dzeko, sul quale però è piombata con una certa decisione la Juventus.