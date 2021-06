Pellegrini, nuovo problema muscolare: niente Europeo. Il giallorosso: “Grande amarezza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Subito un problema per Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma impegnato con la nazionale azzurra in vista dell’inizio dell’Europeo.

Il calciatore giallorosso, scrive Sky Sport in un’ultima ora, si è dovuto fermare di nuovo per un problema muscolare alla coscia sinistra e dovrà svolgere nelle prossime ore gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Il calciatore salterà non solo l’esordio dell’Italia, che domani sera affronterà la Turchia proprio allo Stadio Olimpico di Roma, ma deve dire addio all’Europeo. E così Roberto Mancini ha richiamato Castrovilli, che sarà inserito al posto del calciatore giallorosso.

Pellegrini si è poi sfogato su Instagram: “Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme”, ha concluso il giallorosso.

Redazione Giallorossi.net