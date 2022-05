AS ROMA NEWS – La Roma cade malamente sul campo della Fiorentina e perde lo scontro diretto contro i viola, ora tornati in piena corsa per un posto in Europa League insieme all’Atalanta. Al Franchi finisce due a zero per i ragazzi di Italiano: troppo ampio il divario fisico e mentale tra le due squadre.

La Fiorentina è arrivata a questo sfida carica a pallettoni, avendo potuto preparare al meglio una sfida decisiva per la corsa europea e con in testa un unico obiettivo: vincere. La Roma invece ha approcciato a questa partita con tutte le difficoltà possibili dopo le fatiche della Conference. La squadra era stanca, sia fisicamente che mentalmente, appagata dalla finalissima di Tirana raggiunta giovedì scorso con un dispendio notevole di energie.

Se poi a tutto questo aggiungiamo che al pronti via è arrivato immediatamente il solito torto arbitrale a tagliare le gambe a una squadra già in affanno, si capisce chiaramente che la gara di ieri era quasi impossibile da superare indenni. La Roma non è ancora così forte da poter lottare sia contro le fatiche del doppio impegno settimanale che con la volontà arbitrale.

La Roma è una squadra cresciuta tanto in questa seconda metà di stagione, ma porta con sé ancora degli evidenti limiti che nei momenti di minor brillantezza continuano a manifestarsi. Solo un mercato importante e indovinato potrà migliorare tutti i problemi di una rosa che, in alcuni ruoli chiave, è ancora molto modesta: la difesa è solo Smalling, il centrocampo non ha un leader capace di prendere per mano la squadra, e l’attacco necessita di un uomo capace di saltare l’uomo e dare assistenza ad Abraham in termini di gol.

La sconfitta di ieri rimescola le carte a sole due giornate dalla fine del campionato e costringerà la Roma a vincere le ultime partite contro Venezia e Torino se vorrà assicurarsi un posto in Europa League senza passare per la finalissima di Tirana.

