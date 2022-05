MOURINHO: “Se Abraham volesse tornare in Premier, gli basterebbe schioccare le dita. Ma non credo che ora lo voglia” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho ha rilasciato un’intervista a Football Daily nel corso della quale il tecnico della Roma ha parlato anche del futuro di Tammy Abraham.

“Non è facile per un giovane andare via dal proprio paese, dalla propria città e della Premier League. Se vuole tornare in Inghilterra, non credo che lo voglia ora, ma se vuole tornare in Inghilterra, deve solo schioccare le dita.

Sono molto felice per lui e sta facendo bene con la sua Nazionale. I ragazzi inglesi come Smalling e Tomori hanno capito che c’è vita anche fuori il campionato inglese e bisogna lasciare da parte le bugie”.

Sull’esonero col Tottenham: “Sono in un momento in cui non sto male, devo accettare le cose così come sono, le prendo in modo simpatico. Con i giornalisti inglesi esce sempre fuori la battuta sul fatto che mi sono qualificato in finale e poi sono stato esonerato, non succede spesso. Non ho rimpianti, ci sono tante belle persone nel Tottenham e auguro loro il meglio. Ma è stato strano quello che è successo. Ma alla fine questo mi ha aperto le porte per arrivare alla Roma e ne sono molto felice“.

