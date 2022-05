“ON AIR!” – CORSI: “Deluso da Zaniolo, ma troppe critiche alla Roma”, MAGNI: “La stanchezza non basta a giustificare la prova di ieri”, PIACENTINI: “Stanno facendo passare Mou per cretino, colpa soprattutto di certi romanisti”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Partita terrificante, brutta. Arbitro e Var ridicoli, però la Roma ha giocato male. Ce la vogliamo prendere? No… A me sembrano un po’ stanchi e lontani dall’evento campionato. Io sono delusissimo non dalla Roma tutta, perchè spero che faccia quello che deve fare quando sarà ora, sono molto deluso da Zaniolo. Pellegrini ieri sera cascava in continuazione, però il piede ce l’ha e qualcosa di utile l’ha fatta. Zaniolo invece zero… Non so se è perchè ha dei problemi a riprendersi, ma è stato imbarazzante. Col Bodo ha fatto tutto da solo: tecnica e potenza. Ma poi dopo… Non so cosa dire su Zaniolo… Leggo tante critiche alla Roma, ma siamo in finale e i ragazzi sono stanchi. E la Roma questa è…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se ci si lamenta soltanto, allora fa comodo alle società di calcio questa situazione, perchè avrebbero la forza di cambiare le cose. Una riforma arbitrale non c’è ancora mai stata, è l’unica componente del calcio rimasta agli anni 50. E nel giro di 3 anni hanno già respinto il VAR, sono riusciti a disintegrarlo con un percorso cervellotico…Il calcio è un gioco semplice, e lo hanno disintegrato. Possiamo ripetere all’infinito che sono arbitri scarsi, ma siamo sempre da capo a dodici. Sembriamo come il vecchio affacciato alla finestra di “Un sacco bello”. Siamo guardoni che commentano. Che ci vuole a dire che gli arbitri sono scarsi… ma poi? Perchè le società non si schierano e non fanno nulla per cambiare questo sistema? Mou parla, ma la Roma si adoperasse per cambiarlo sto sistema. Serve una riforma arbitrale…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Più che una prestazione scadente, quella di ieri è stata una non-prestazione. E bisogna chiedersi il perchè. La stanchezza era preventivabile, ma secondo me non basta a giustificare una prestazione del genere. Ci sono due mezzi per ovviare alla stanchezza: una rosa all’altezza che ti permetta di ruotare i giocatori, e se non la hai, ci sono dei giocatori chiave che ti permettono di giocare una partita decente anche in condizioni come quella di ieri, e la Roma non ce ne ha o ce ne ha davvero pochi. La Roma ha giocato sette tempi e non ha segnato ancora un gol su azione, è un grandissimo campanello d’allarme. La Roma ieri non riusciva proprio a portare la palla dall’altra parte del campo…Il finto rigore? Secondo me la Roma non sarebbe uscita viva lo stesso dal Franchi, ma anche la Fiorentina veniva da 4 sconfitte consecutive, e non si può non dire che quella scelta ha influenzato il match…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ho apprezzato la formazione iniziale, era il segnale che mi aspettavo da Mourinho per una squadra che aveva un match point e che non doveva mollare la presa. Forse la Roma l’avrebbe persa lo stesso, ma devi avere il diritto di perderla giocandola alla pari contro il tuo avversario. Magari reggendo giocandola male, facendo una partita sporca con giocatori stanchi, magari quella partita la pareggio. O addirittura la vinco pure con un episodio. Io voglio averla quella possibilità, e tu non me la dai con un episodio inesistente con la quale mi impicchi la partita…A Mourinho, e la colpa è soprattutto di tanti romanisti, lo stanno facendo passare per quello che grida al lupo al lupo, e alla fine non ti ascolta più nessuno, ti fanno passare per lo scemo del villaggio…Ora il discorso si complica, ed è un peccato: con una finale da giocare, la Roma avrebbe dovuto avere già chiuso il discorso Europa League. Senza errori arbitrali ora staremmo giocando per la Champions…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma ieri la partita l’avrebbe persa comunque, non siamo così stupidi da dire il contrario. Il problema è che quel rigore dimostra ancora una volta come la tecnologia sia nelle mani di persone inadatte. Quando l’arbitro va al VAR la decisione è già stata presa dal VAR, su questo ormai non c’è dubbio. E’ un burattino nelle mani del VAR, e quando va lì va con l’idea che se è stato chiamato vuol dire che c’è qualcosa…La Roma ha meritato di perdere la partita, perchè non l’ha giocata proprio, e non ditemi che era stanca per il Leicester perchè sono passati sei giorni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il VAR deve intervenire quando c’è un chiaro errore, altrimenti diventa impossibile…Ieri la Fiorentina è stata superiore alla Roma, ma alla fine inevitabilmente dobbiamo stare qui due ore a parlare di arbitri…Fiorentina molto bene, partita con velocità e qualità ed ha messo a posto subito le cose. Roma male dal punto di vista fisico e mentale. Partita condizionata da un rigore che non c’era. Rocchi impazzisce quando vede queste cose, non sa più che decisioni prendere. Ma perché Guida ieri sera dà retta al Var? Mah…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non è l’anno peggiore del Var, lo crediamo noi qui a Roma perchè Mourinho si lamenta a ogni partita, a volte a ragione come questa volta, altre volte no. Il Var così non funziona. La classe arbitrale in Italia è fiacca, e chi è al VAR non deve essere arbitro in attività, c’è bisogno di gente istruita e capace di capire il VAR e dedicata solo a quello. Quello che è successo dal punto di vista arbitrale non lo prendo come spunto, ci sono stati nel corso della partita altri errori a favore della Roma. E poi la gara è stata a senso unico, la Roma è stata scadente. E non è possibile dare colpa solo alla Conference League, il Manchester ieri ha vinto 5 a 0. La Roma ha giocato male, altre volte ha giocato bene, quella di ieri è stata una partita brutta. E se gli capita una partita così a Tirana, ma che facciamo? Non possiamo sempre giustificare. Mourinho dice che la Fiorentina ha vinto meritatamente ma ne parla sette secondi, e poi il resto tutto sull’arbitro. Così non vai da nessuna parte…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Secondo me non è l’anno peggiore del Var, già in passato ci sono stati errori molto gravi che hanno deciso scudetti. Semplicemente abbiamo degli arbitri scarsi, e di scarso buon senso. Mourinho dice che il problema è l’arbitro che è stato chiamato al VAR, e invece secondo me non è così, perchè poi l’arbitro deve avere la forza di mantenere la sua decisione, e invece Guida non l’ha fatto. Perchè non è che ogni volta che l’arbitro viene richiamato al VAR deve essere rigore. La Fiorentina ha giocato meglio della Roma, ma la partita è stata condizionata da un errore arbitrale incomprensibile. E’ inaccettabile una decisione del genere. Roma stanca e distratta ma non è detto che avrebbe perso senza quella decisione…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!