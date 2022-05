AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 10 maggio 2022:

Ore 11:10 – “ABRAHAM IN PREMIER? GLI BASTA SCHIOCCARE LE DITA” – Josè Mourinho parla della possibilità di Abraham di tornare a giocare in Inghilterra: “Se volesse, gli basterebbe solo schioccare le dita. Ma non credo che ora lo voglia…“. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE

Ore 10:30 – VIERI: “SE PRENDI MOU, DEVI SPENDERE” – Christian Vieri ha parlato della Roma e di Mourinho alla Gazzetta dello Sport: “Finale meritata, e per Mourinho importante: al primo anno lo scudetto non lo vinci, arrivare fra le prime quattro è un mezzo miracolo, a lui è servita per dimostrare che anzitutto sa creare una famiglia, come la chiama lui. Ma se prendi Mourinho, non puoi pensare di non spendere per arrivare almeno in Champions e che non ti rompa le palle per prendere i giocatori che chiede. Altrimenti scegli un altro”.

Ore 9:00 – SALASSI PER I TIFOSI CHE VOGLIONO ANDARE A TIRANA – La finale di Tirana sarà un sogno per la Roma, ma un salasso per i tifosi che vogliono seguire la squadra. Tutti stanno cercando di trarre vantaggio dalla partita: dagli hotel fino alle compagnie aeree, sono diversi i casi di prenotazioni cancellate e per “rimodulare” i prezzi a cifre esorbitanti, decuplicati rispetto alla media.

Ore 8:20 – FURIA PINTO: “SIAMO STANCHI, COSI’ E’ IMPOSSIBILE” – Tiago Pinto si sfoga in conferenza stampa dopo Fiorentina-Roma: “Dopo 36 giornate ancora non si capiscono regole e protocollo. Così non è possibile, sono stanco…“. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI PINTO

Ore 7:30 – ROMA, LA CLASSIFICA AVULSA PREMIA I GIALLOROSSI – Nonostante la sconfitta di ieri per 2 a 0, la Roma resta davanti alla Fiorentina per la differenza reti. In caso di arrivo a pari punti con tutte le dirette concorrenti per un posto in Europa, i giallorossi chiuderebbero per primi.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!