Roma ancora davanti a Fiorentina e Atalanta nel caso di arrivo a pari punti: ecco perchè

AS ROMA NEWS – Due giornate alla fine del campionato, e la corsa per l’Europa è più aperta che mai. Coinvolte Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta, divise in classifica da soli tre punti.

La squadra di Sarri al momento la favorita al quinto posto, avendo un margine di vantaggio di tre lunghezze sulle inseguitrici, ma non può rilassarsi: in caso di arrivo a pari punti con la Roma le finirebbe dietro per via degli scontri diretti favorevoli ai giallorossi.

In questa volata finale è infatti molto probabile un arrivo a pari punti di due o più squadre, con la classifica avulsa e gli scontri diretti a fare la differenza.

La Lazio nelle ultime due affronterà Juventus fuori casa e Verona in casa, la Roma avrà Venezia all’Olimpico e Torino fuori, la Fiorentina se la vedrà con la Samp a Marassi e poi con la Juve al Franchi, mentre l’Atalanta incontrerà il Milan domenica prossima e quindi l’Empoli tra le proprie mura.

Al momento il sesto posto è in mano alla Roma: perdendo “solo” 2-0 ieri sera, i giallorossi conservano almeno un piccolo vantaggio sui viola. Pareggiato lo scontro diretto, sono avanti di quattro gol nella differenza reti e pure nella classifica avulsa in caso di arrivo a tre con Fiorentina e Atalanta. Dettagli che alla fine potrebbero fare la differenza.

