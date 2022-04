La Roma non scaccia i fantasmi: al Bodo il primo round, all’Olimpico sarà battaglia

AS ROMA NEWS – La Roma si butta via nella ripresa di Bodo e mette a rischio il passaggio alle semifinali di Conference League. Il 2 a 1 finale a favore dei norvegesi è infatti un risultato che non può lasciare tranquilli i giallorossi, che all’Olimpico (visto le nuove regole) non potranno accontentarsi dell’1 a 0 per passare il turno.

La sfida contro i norvegesi era carica di tensioni dopo quel 6 a 1 che nessuno potrà dimenticare tanto facilmente. Il Bodo, partito più sciolto, aveva creato qualche pericolo dalle parti di Rui Patricio senza però riuscire mai a calciare in porta.

E così la Roma pian piano è cresciuta, prendendo fiducia nei propri mezzi e arrivando a trovare il gol del vantaggio con Pellegrini, innescato alla perfezione da Mkhitaryan. Nella ripresa però, complice anche un pizzico di sfortuna, il risultato si ribalta nonostante il Bodo si dimostri tecnicamente molto modesto.

Prima Rui Patricio compie un paperone su un tiro innocuo di Wembangomo, deviato dal fondoschiena di un suo compagno di squadra. Poi nel finale arriva anche l’inaspettato sorpasso: Vina causa goffamente una punizione evitabile che Veltesen trasforma in oro dopo un cross di Pellegrino, colpendo di testa tutto solo e trovando la decisiva deviazione dello stesso terzino uruguaiano.

Per la Roma è una punizione severa per quanto visto in campo, ma i giallorossi devono recitare il mea culpa: in certe partite da dentro o fuori la concentrazione deve essere massima per tutti i novanta minuti. La squadra paga inoltre una prestazione mediocre, per certi versi troppo timorosa contro una compagine ben organizzata ma davvero molto modesta.

Mourinho, anche lui non esente da colpe per certi cambi, a fine partita mostra i muscoli: “Se c’è una squadra favorita per la semifinale è la Roma, passeremo noi, ho totale fiducia nei miei ragazzi”. Per farcela però Abraham e compagni dovranno vincere all’Olimpico, che si preannuncia incandescente, almeno con due gol di scarto. Il Bodo si prepara alle barricate e non sarà facile.

Resta il rammarico di aver buttato via una grande occasione per mettere subito in discesa un doppio confronto che, per valori tecnici, appare davvero squilibrato. Tra una settimana servirà una prestazione lucida e impeccabile per proseguire il cammino verso la finale di Conference.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini