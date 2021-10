La Roma non si piega al volere della Lega: contro l’Empoli l’inno giallorosso suonerà dopo quello della Serie A

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma va avanti per la sua strada, andando contro le regole.

Il club giallorosso, racconta il portale Gazzetta.it (M. Cecchini) violerà ancora le disposizioni e domani prima della partita contro l’Empoli farà suonare il propri inno, “Roma, Roma, Roma”, dopo quello della Lega stessa, “O generosa”, scritto da Allevi.

Era già successo dieci giorni fa, prima della gara contro l’Udinese, e il giorno successivo la Lega aveva aperto un procedimento dei confronti del club giallorosso. L’idea, com’è noto, è nata da José Mourinho, che ritiene che questo potesse aiutare a caricare psicologicamente la squadra, entrando più in sintonia con i tifosi.

Così domani la Roma riproporrà l’iniziativa, motivandola in questo senso: visto che la pandemia di Covid ha inevitabilmente allentato i rapporti fra la squadra e la gente, a causa degli stadi vuoti, far cantare l’inno secondo le modalità scelte dalla società è una maniera per ricreare quella passione e quell’entusiasmo che è in fondo è il sale del calcio.

La Roma sa bene come questo potrebbe portare a un’ammenda, ma ha deciso di andare avanti lo stesso e si è resa disponibile a pagare senza problemi.