ROMA-EMPOLI: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Per battere l’Empoli e tornare a vincere in campionato, Mourinho si affida nuovamente ai fedelissimi. In porta nessun dubbio su Rui Patricio, mentre in difesa Smalling insidia il favorito Ibanez per una maglia accanto a Mancini.

Karsdorp e Vina torneranno ad agire sulle corsie laterali, mentre in mezzo al campo Cristante dovrebbe essere confermato accanto a Veretout nonostante la diffida. Darboe potrebbe essere la sorpresa.

In avanti Zaniolo e Mkhtiaryan agiranno sugli esterni, mentre Pellegrini giocherà alle spalle di Abraham.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Empoli, gara di campionato che si giocherà domenica 3 ottobre 2021 alle ore 18, diretta tv e streaming in esclusiva su DAZN:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Villar, Darboe, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, F. Di Francesco. All.: Andreazzoli.

A disp.: Ujkani, Furlan, Parisi, Asllani, Luperto, Ismajli, Stulac, Zurkowski, Henderson, La Mantia, Mancuso, Cutrone.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

Guardalinee: Berti e Di Iorio

Quarto Uomo: Zufferli

Var: Mazzoleni

Avar: Alassio

Giallorossi.net – A. Fiorini