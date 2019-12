LA ROMA PASSA A FRIEDKIN, LE REAZIONI. Austini: “Bella notizia, è un salto in avanti”, Torri: “Ma se si farà lo stadio sarà merito di Pallotta”, Di Giovambattista: “Certo anche l’addio di Baldini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è di Dan Friedkin. La notizia viene lanciata su diversi organi di stampa, ora si attende solo il comunicato ufficiale del club giallorosso ad annunciare il passaggio di mano da un americano all’altro.

Il primo ad esprimere il suo pensiero al riguardo è il giornalista Alessandro Austini de Il Tempo che su Twitter scrive: “La Roma è stata valutata quasi 5 volte in più del 2011, è la certificazione del lavoro straordinario fatto. Che non sia sfociato neanche in mezza coppetta è un’ingiustizia che fa parte dello sport e della vita. Per il club sulla carta è un salto in avanti.

Quindi una bella notizia. Friedkin compra un club strutturato, con un marchio di livello mondiale e una squadra forte, seppur migliorabile e allenata da un bravo tecnico. Trovare la via per investire nei limiti consentiti dal FFP sarà la chiave per crescere aspettando lo stadio”.

A commentare la notizia sono anche i giornalisti di Radio Radio, a cominciare dal conduttore Ilario Di Giovambattista: “Posso dire per certo che nella nuova gestione Friedkin non ci sarà Franco Baldini. E’ lui che va via, essendo un uomo di Pallotta“. Lo segue a ruota Roberto Renga: “Friedkin spende una cifra enorme per acquistare la Roma e la speranza è che sia bravissimo, che abbia intenzione di costruire una squadra vera che possa ottenere risultati. Ma perché acquista la Roma? Voglio essere positivo”.

Poi è il turno di Gianluca Lengua de Il Messaggero: “ Sul tavolo non c’è l’ipotesi di un ritorno di De Rossi: ora sono tutti concentrati a non alterare l’equilibrio creato a Trigoria”. Chiude il giro Piero Torri dai microfoni di Tele Radio Stereo: “La cessione della Roma? Direi che quasi tutti sono contenti. Pallotta non riesce a starmi antipatico e credo che sia anche triste della fine della sua avventura da proprietario. Di sicuro se lo stadio sarà fatto sarà merito suo e di Baldissoni”.

Redazione GR.net