La Roma perde i pezzi: emergenza a destra, si fa male anche Saud con l’Arabia

AS ROMA NEWS – Brutte notizie per la Roma: Saud Abdulhamid ha riportato un infortunio muscolare durante il match tra Arabia Saudita e Cina, valido per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. Il terzino giallorosso, schierato titolare dal CT Hervé Renard, ha fornito l’assist decisivo per il gol di Al-Dawsari al 50′ col quale i sauditi hanno vinto l’incontro, ma pochi minuti dopo ha accusato un problema alla coscia sinistra in seguito a uno scatto.

Dopo essersi accasciato a terra, ha chiesto immediatamente il cambio, lasciando il campo visibilmente dolorante. La Roma ora attende gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Ma la dinamica dello stop non lascia presagire nulla di buono. Un’altra pessima notizia per Ranieri, che su quella corsia ha già perso Rensch e Celik.