AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ORE 10:05 – DOVBYK HA LA FEBBRE, OUT CON L’UCRAINA – Artem Dovbyk non è stato convocato per la sfida di Nations League contro il Belgio. L’attaccante ucraino salterà quindi la sfida di oggi ma fortunatamente non è un problema muscolare o articolare. A svelare il motivo è il Ct ucraino: “Per quanto riguarda i giocatori, Artem Dovbyk aveva la febbre alta. Purtroppo si tratta di un’infezione. I nostri medici stanno facendo tutto il possibile”.

ORE 9:30 – CRISTANTE PIU’ SOLDI PER SAELEMAEKERS – Il Milan alza la posta per Saelemaekers, la Roma non intende mollare la presa e presto tornerà alla carica per cercare una soluzione. A Trigoria sanno che ai rossoneri piace Bryan Cristante, e allora il centrocampista potrebbe essere inserito come parziale contropartita, con un conguaglio magari di 8-10 milioni a chiudere l’affare. (Gazzetta dello Sport)

ORE 8:45 – CONTE IL PREFERITO DI RANIERI – Secondo Il Messaggero, Claudio Ranieri avrebbe un unico grande obiettivo per la panchina della Roma: Antonio Conte… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 8:20 – PRIMA OFFERTA POCO GRADITA A SVILAR – Una distanza di circa due milioni tra domanda e offerta. Il rinnovo di Mile Svilar con la Roma è decisamente in alto mare. Il portiere, assoluto protagonista nelle ultime due stagioni, infatti avrebbe ricevuto una proposta di aumento di stipendio decisamente ridotta rispetto alle aspettative: poco meno di 2 milioni rispetto al milione attuale. Una prima offerta che piaciuta decisamente poco al portiere…(Leggo)

