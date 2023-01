La Roma perde Zaniolo ma ritrova Wijnaldum: l’olandese è completamente recuperato, può essere convocato

AS ROMA NEWS – Prosegue la querelle tra Zaniolo e la Roma, con l’attaccante oggi non si è presentato a Trigoria per l’allenamento odierno, e stavolta senza giustificazione.

Ieri infatti, dopo gli episodi avvenuti nella notte davanti casa di Nicolò, il club aveva concesso al calciatore di disertare la seduta del lunedì. Oggi invece l’attaccante era regolarmente atteso a Trigoria, ma il calciatore non si è visto. Sanzioni disciplinari in arrivo ormai scontate per lui.

La nota lieta della giornata è invece il rientro in gruppo completo di Gini Wijnaldum: oggi il centrocampista olandese ha avuto il via libera dallo staff medico per tornare a svolgere qualsiasi tipo di esercizio, partitelle comprese.

Teoricamente dunque il giocatore potrebbe essere convocabile anche per i prossimi impegni della squadra, ma per averlo davvero a disposizione serviranno ancora un paio di settimane. Per il play off di Europa League contro il Salisburgo la Roma avrà dunque un rinforzo in più in mezzo al campo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini