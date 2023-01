“ON AIR!” – CORSI: “Pinto colpevole quanto Zaniolo, anche lui sarebbe da cacciare”, FOCOLARI: “Quello che sta accadendo è fuori da ogni regola”, PRUZZO: “Ora solo Mou può mediare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “A livello comunicativo Zaniolo ha solo tolto “giocatore della Roma” dalla bio del suo profilo social: se questo è il massimo, stendiamo un velo pietoso. Toccato nell’onore, qualcosa la dici. Per me il termine ultimo per dire qualcosa è stasera, perché sennò parli solo in funzione del mercato e non della tua rispettabilità. Karsdorp? Credo che possa tornare a giocare nella Roma a breve, soprattutto ora che resterà fuori Spinazzola…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ arrivato Llorente, ora vediamo se riusciamo a piazzare Zaniolo e a prendere qualcun altro al suo posto. Se finisce così ci può salvare solo Mourinho, perchè qua perdiamo giocatori… Io anche così la Roma la vedo in Champions, ma con qualcosina in più la vedrei più solida. Secondo i fan di Pinto ora anche la vicenda Zaniolo è colpa di Mourinho, non ricordando che Mou era l’unico ad averlo difeso. Poi chiaramente i Friedkin comandano, sono quelli che tirano fuori i soldi, e gli avranno detto: “Lui qua non gioca più”. Per me la colpa di Pinto è grande come quella di Zaniolo: la società c’entra con tutte le scarpe in questa storia, per me è da mandare via immediatamente. A meno che entro stasera incassa 30 milioni dalla sua cessione, e allora bravo Pinto…”

David Rossi (Rete Sport): “Ieri si sono collezionate voci su Zaniolo, dal Siviglia al Lipsia, fino al Leeds, l’ultima in ordine temporale. Da quello che filtra il Leeds incontrerebbe di più i favori di Zaniolo, essendo una squadra di metà classifica, può essere un discreto trampolino di lancio in Premier per ambire a una squadra più prestigiosa. Se Zaniolo dopo la finale di Tirana aveva voglia di andarsene, forse era il caso di venderselo subito. E se non l’hanno fatto, forse era perchè avevano paura della reazione della piazza. Culturalmente a Roma dobbiamo fare ancora un passo in avanti: deve essere più chiaro tra club e tifoseria che non ci sono insostituibili, tutto deve essere funzionale al progetto Roma, che deve essere serenità finanziaria mirata al rafforzamento della squadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I Friedkin, se vogliamo sintetizzare, si sono messi di punta su Zaniolo. Da una parte mi preoccupa, ma dall’altra, se loro hanno questa forza di tenere un giocatore così fermo e farne un esempio, mi rassicura…Il festeggiamento post finale di Zaniolo me lo ricordo, sembrava un capo ultrà, e l’equivoco nasce da là, non pensi che aveva voglia di andare via con tutta questa forza. Se lui dopo la finale avesse detto: “Ragazzi, vi ho fatto vincere la coppa, ora voglio andare via”, avrebbe permesso alla società di venderlo nel tuo momento migliore della sua valutazione recente…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ultimo giorno di mercato: siamo in attesa, ancora alle prese con il caso Zaniolo. Sinceramente faccio fatica a pensare a un colpo di scena dell’ultima ora, ma tutto è possibile. Il mercato ci insegna che ci sono spesso delle carte coperte, guarda l’ultima: non sarà un colpo quello di Llorente, ma è stato tenuto nascosto dalla Roma fino all’ultimo. Per questo bisogna essere vigili. Ma anche nel caso di una cessione last minute di Zaniolo, dubito che la Roma sarebbe in grado di prendere qualcuno al suo posto. I tempi sono molto stretti. A meno che la Roma in gran segreto non si sia organizzata tempestivamente…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Zaniolo? Oggi c’è una situazione, tra uno, due o tre mesi potrebbe essercene un’altra. Lui resta un asset della Roma. Può pure essere che i Friedkin si facciano rodere il chiccherone e lo tengano fuori rosa. Mi sembra improbabile che qualcuno a giugno qualcuno ti possa offrire i soldi che ti aveva offerto il Bournemouth. Io dall’entourage di Zaniolo mi sarei aspettato una presa di posizione, e invece questo personaggio mezzo lingua e mezzo cervello non ha parlato. Ora bisogna capire quanto Zaniolo resterà fuori dal progetto tecnico, perchè non è facile tenere un asset di quel tipo fuori dai propri conti: 30, 20 o 15, sempre qualcosa vale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non mi aspettavo questa presa di posizione così forte dei Friedkin, e lo trovo sciocco, sbagliato. Zaniolo ha commesso errori gravi, nessuno vuole difenderlo, ma quello che sta succedendo è fuori da ogni regola, la vicenda è stata gestita in modo imbarazzante. E ora penso che interverranno gli avvocati. Il ragazzo è stato costretto ad andarsene da Roma, è diventata una città invivibile per lui. L’epilogo è da film horror… Mourinho? Secondo me ha fatto i suoi interessi, perchè prima lo aveva difeso ma poi quando ha rifiutato il Bournemouth e gli ha impedito di prendere un giocatore di livello al suo posto, lo ha scaricato. Non c’è dubbio che Mou abbia fatto il pompiere spegnendo il fuoco con l’alcool. La Roma ora dovrebbe dare via Zaniolo in prestito senza soldi, perchè sennò a giugno ma a chi lo vendi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Serve mettere in campo la diplomazia, e cioè l’allenatore, l’uomo più adatto per riallacciare un rapporto almeno fino a giugno. A me dicono che il Milan proverà a risolverla prima di stasera. Altrimenti sarà interesse di tutti trovare una soluzione intermedia, perchè anche alla Roma il giocatore serve, eccome. Ma anche il giocatore vorrà tornare in Nazionale e fare quello che ama di più, cioè giocare a calcio. Per quanto riguarda la vita a Roma, è una situazione al limite. C’è tanto affetto della gente, poi c’è sempre qualcuno che va oltre, ma penso che il rapporto si possa recuperare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ci si trova in questa situazione perchè Zaniolo a un certo punto ha detto che se ne voleva andare. Se il calciatore avesse operato per andarsene nell’ambito della Roma sarebbe stato tutto più semplice, e così invece non è stato. Se resterà alla Roma, sarà molto complicato ricompattare l’ambiente e dare un senso ai prossimi sei mesi. La vicenda contrattuale va però separata dai teppisti che lo minacciano. Zaniolo è un professionista e deve relazionarsi con la Roma, poi ci sono i delinquenti di cui si deve occupare le forze dell’ordine. Mourinho per una volta ha fatto gli interessi della società nel momento in cui dice quelle cose su Zaniolo. Un allenatore non può accettare un giocatore che si rifiuti di giocare. Per me ha ragione Mourinho, se tu sei un professionista devi comportarti come tale. Cedere Zaniolo in prestito? La Roma non può permettersi di dare questo segnale, sennò ogni calciatore può sentirsi libero di comportarsi come lui…”

