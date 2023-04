La Roma prenota Ndicka per giugno: si avvicina un altro colpo a zero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto scatenato sul mercato dei parametri zero. Il gm portoghese, con l’avallo di Mourinho, dopo essersi assicurato Aouar, col quale ha già un accordo per un contratto da 2,8 milioni a stagione, ora punta il colpo in difesa.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), la Roma ha infatti prenotato il forte difensore francese, 23 anni, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte.

L’indiscrezione era circolata già nella notte, con il portale Calciomercato.com che parlava di pre-accordo già raggiunto con il centrale mancino, destinato a diventare un titolare della difesa al fianco di Mancini e Smalling. Ibanez, molto corteggiato da diversi club europei, finirebbe sul mercato con la Roma pronta a fare cassa dalla sua cessione.

Evan Ndicka a Francoforte guadagna circa 700 mila euro a stagione, nella Roma ne prenderebbe il triplo. Qualcuno parla già di visite mediche, ma per il momento almeno su questo non arrivano conferme.

