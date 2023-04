Roma-Feyenoord, messaggio degli ultrà romanisti agli olandesi: “Venite, vi prepariamo per la festa”

NOTIZIE AS ROMA – “Non vediamo l’ora che arrivate a Roma. Ci sarà una bella festa che vi stiamo preparando“. Non la mandano a dire e tutto adesso può succedere, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (R. Frignani).

Su uno dei profili su Instagram più frequentati dai tifosi del Feyenoord, spicca il messaggio degli ultrà giallorossi in vista della partita del 20 aprile prossimo allo stadio Olimpico.

Non è l’unico avvertimento ai rivali di Rotterdam, con i quali ci sono conti aperti ormai dal 2015, dopo l’assalto di migliaia di olandesi a piazza di Spagna con il danneggiamento della Barcaccia. Anche perché secondo le ultime informazioni numerosi pacchetti di viaggio per Roma sarebbero già stati comprati in Olanda da persone pronte ad arrivare a Roma nonostante l’analogo divieto di vendita dei biglietti per l’Olimpico a tutti i cittadini olandesi e non solo a quelli residenti a Rotterdam.

Ma recarsi in Italia e a Roma come turisti non è ovviamente proibito. Ed è proprio quello che si teme adesso possa accadere a Roma, tanto che nei giorni scorsi gli stessi albergatori del centro hanno riferito di essere stati sensibilizzati dalla Prefettura e dalla Questura affinché comunichino subito l’arrivo da lunedì di clienti che hanno prenotato dall’Olanda in modo da organizzare servizi di vigilanza fin da mercoledì sera in particolare fuori dagli hotel e nei pressi di pub e locali notturni.

Fonte: Corriere della Sera