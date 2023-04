Riecco Celik, Zalewski torna a sinistra. Attacco con Elsha e Belotti, Spinazzola e Matic riposano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Formazione quasi fatta per la partita di questa sera, quando la Roma scenderà sul terreno dell’Olimpico per affrontare l’Udinese.

Le assenze forzate e la stanchezza di alcuni calciatori impongono cambi che appaiono scontati: in attacco spazio a Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Belotti, con Volpato pronto a subentrare nella ripresa.

A centrocampo Wijnaldum giocherà al fianco di Cristante con Matic a riposo. Rifiaterà anche Spinazzola, con Celik che agirà a destra e Zalewski riportato a sinistra. In difesa rimide chance per Llorente, ma al momento è ancora Ibanez il favorito.

Queste dunque le probabili formazioni dei quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, WIjnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, WIjnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, WIjnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

IL TEMPO – Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, WIjnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

TUTTOSPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, WIjnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.