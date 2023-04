Questioni di cuore

AS ROMA NEWS – Altra occasione da non sciupare per la Roma. Le milanesi, evidentemente con la testa più alla Champions che al campionato, steccano ancora e per i giallorossi questa sera c’è la ghiottissima possibilità di allungare al terzo posto.

Ma se le scorie delle coppe si sono fatte sentire nelle prestazioni di Milan e Inter, oltre che del Napoli, lo stesso è lecito attenderlo anche questa sera all’Olimpico, con l’Udinese che renderà la vita molto difficile alla Roma.

I friulani sono la squadra che in questo campionato hanno fatto fare la peggior brutta figura a Mourinho: all’andata finì 4 a 0 dopo un match senza storia che mise in mostra l’aspetto migliore dei bianconeri, e quello peggiore dei capitolini. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: l’Udinese, che veleggiava tra le prime posizioni in classifica, ora staziona a metà classifica.

La Roma però deve fare i conti con le fatiche di coppa e non avrà a disposizione Dybala, Solbakken e Abraham, oltre a Karsdorp. Servirà l’apporto di quei giocatori che fino a ora hanno deluso le aspettative, da capitan Pellegrini, chiamato a fare finalmente la differenza, al Gallo Belotti che oggi cercherà, incredibile ma vero, il suo primo gol in questo campionato.

Per trascinare la Roma a una vittoria stasera servirà più il cuore che la tecnica. L’Olimpico sarà fondamentale per far fare il passo in più a una squadra che deve tirare fuori il meglio di sé, andando oltre i propri limiti.

Vincere oggi metterebbe un piccolo solco tra le squadra che inseguono: il Milan scivolerebbe a meno tre, l’Inter addirittura a meno cinque. E con la fine del campionato che si fa sempre più vicina, sarebbe un risultato importante che cambierebbe le prospettive del traguardo Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini