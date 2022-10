La Roma Primavera non passa a Empoli: finisce 2 a 2, in rete Pisilli e Cherubini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera non va oltre il 2 a 2 sul campo dell’Empoli nella partita di campionato disputato questo pomeriggio in terra toscana.

Partenza a handicap per i giallorossi che dopo appena sette minuti vanno sotto per colpa di una gestione errata di una punizione a proprio favore, aggravata da un retropassaggio errato di Missori che permette a Boli di superare Baldi e battere a porta vuota.

La Roma però non si disunisce e trova il pareggio con Pisilli, in gol con un bel destro dall’interno dell’area empolese su assistenza del solito pimpante Cassano.

La squadra di Guidi è più intraprendente, e prima dell’intervallo trova il gol del sorpasso con Cherubini, bravo a spingere in scivolata un pallone in porta dopo uno svarione del portiere avversario.

Nella ripresa i giallorossi sembrano in controllo ma un’uscita non perfetta di Baldi permette a Ignacchiti di battere a rete a porta sguarnita. La Roma riparte a testa bassa e sfiora il gol del nuovo vantaggio con Padula, subentrato nella ripresa a Satriano.

Ma nell’ultima parte di gara è l’Empoli la squadra ad andare più vicina alla rete della vittoria, con un palo a salvare i giallorossi. Finisce 2 a 2, un risultato tutto sommato giusto per quanto hanno fatto vedere le due formazioni in campo. La Roma sale a 11 punti in classifica, a tre lunghezze dalla vetta, occupata al momento da Juventus e Fiorentina.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

EMPOLI FC (4-3-3) : Fantoni; Boli, Marianucci, Guarino, Angori; Bonassi (56′ Barsi), Renzi, Ignacchiti (C); Seck (56′ Nabian), Rosa, Fini.

A disp.: Tampucci (GK), Filippis (GK), Magazzú, Vallarelli, Sodero, Crasta, Ekong, El Biache, Drágoner.

All.: Buscè.

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Missori (78′ Louakima), Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli (66′ D’Alessio), Faticanti (C), Tahirovic (84′ Pagano); Cassano, Satriano (46′ Padula), Cherubini (78′ João Costa).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Vetkal, Pellegrini, Koffi, Majchrzak, Falasca, Ciuferri.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Roberto Lovison di Padova.

Assistente 1: Sig. Manuel Marchese di Pavia.

Assistente 2: Sig. Matteo Taverna di Bergamo.

Marcatori: 7′ Boli (Empoli FC), 32′ Pisilli (AS Roma), 44′ Cherubini (AS Roma), 61′ Ignacchiti (Empoli FC).

Ammoniti: 57′ Keramitsis (AS Roma), 60′ Missori (AS Roma), 85′ Louakima (AS Roma), 90′ Fini (Empoli FC).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 4’st. Calci d’angolo: 4-10. Temperatura: 26°C (Prevalentemente soleggiato).