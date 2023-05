La Roma Primavera rallenta ancora: 2 a 2 in casa col Cagliari. Furia Guidi: “Ci sono cose che non mi vanno più bene” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro passo falso della Roma Primavera, che dopo un ottimo avvio di stagione sta vivendo un momento difficile ormai da diversi mesi.

I risultati sono altalenanti, la classifica piuttosto deludente (i giallorossi sono ora al sesto posto). Oggi altra occasione persa: contro il Cagliari al Tre Fontane finisce 2 a 2, con i giallorossi che si sono fatti rimontare nel finale da un gol di Konate, abile a sfruttare un’ingenuità di Del Bello.

Sardi che erano passati in vantaggio con Griger, lanciato in porta da un retropassaggio errato da Brian Silva. La Roma era riuscita a trovare il pareggio su rigore con Pagano, e addirittura quello del sorpasso con Majchrzak, a segno con un bel colpo di testa prima della beffa finale di Konate dopo una gaffe a dir poco clamorosa del portiere giallorosso. Nel recupero doppio palo di Pagano a rendere ancora più amara la delusione.

𝑫𝒆𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒂𝒍𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒈𝒈𝒊𝒐… 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒈𝒍𝒊𝒂𝒓𝒊‼️ Una disattenzione del portiere della Roma al 90’ regala il gol del pareggio ai sardi ⚽️#sportitalia #primavera1 #romacagliari pic.twitter.com/Tcptvl3xHO — Sportitalia (@tvdellosport) May 17, 2023

Furioso Guidi al termine del match. L’allenatore giallorosso si è sfogato dichiarando: “Arrivati a questo punto della stagione, in tanti devono assumersi le loro responsabilità, e io le mie. È chiaro che ci sono delle cose che non mi vanno più bene ed è giusto che non siano più tollerate.

Non mi sono piaciuti gli ultimi istanti, quando abbiamo addirittura rischiato di perdere e lo scoramento non deve far parte di chi vuole diventare un calciatore professionista, perché poi il calcio non aspetta nessuno ed è giusto che i ragazzi lo capiscano velocemente“. Chissà se il messaggio sarà stato recepito.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3): Del Bello; Louakima (70′ Foubert-Jacquemin), Keramitsis (61′ Pellegrini), Silva, Falasca; Vetkal, D’Alessio, Pagano; Cassano (81′ Bolzan), Majchrzak (81′ E Costa Cesco), Cherubini.

A disp.: Baldi, Razumejevs, Ivkovic, Padula, Ruggiero, Ienco, Cavacchioli, Cichella.

Allenatore: Guidi

CAGLIARI (4-4-2): Iliev; Zallu, Palomba, Pintus, Idrissi; Del Pupo (87′ Arba), Caddeo (61′ Sulev), Carboni (87′ Conti), Cavuoti; Konate, Griger (61′ Vinciguerra).

A disp.: Lolic, Pulina, Deriu, Vitale, Arba, Mameli, Sulis.

Allenatore: Battilana

Arbitro: Valerio Pezzopane

Assistenti: Pizzoni, Barbiero

Ammoniti: Vetkal (R), Silva (R), Guidi (R), Carboni (C)

Espulsi: –