La Roma Primavera si butta via: il Bologna rimonta due gol e vince nel recupero (3-2)

AS ROMA NEWS – Dolorosa sconfitta della Roma Primavera, battuta in rimonta dal Bologna dopo che i giallorossi erano stati in vantaggio di due gol.

Partita subito in discesa per i capitolini che dopo appena otto minuti trovano il gol di Falasca, a segno su punizione. Prima della mezzora Pagano trova la rete del raddoppio dopo un assist di Cassano. In mezzo alle due marcature anche un palo centrato da Keramitsis.

La partita sembra in controllo totale, ma poi arriva l’episodio che cambia la partita: Chesti si fa espellere per doppio giallo in modo grottesco. Il difensore si fa male alla caviglia e ferma l’azione avversaria bloccando la palla con le mani: l’arbitro estrae il secondo giallo, e la Roma resta in dieci.

Dal calcio di punizione successivo arriva la rete che riapre il match: Stivanello batte imparabilmente Baldi con un colpo di testa. Nella ripresa il Bologna, forte della superiorità numerica, attacca a testa bassa alla ricerca del gol del pareggio, che trova a dieci minuti dalla fine con Pyyhtiä, a segno con un bel sinistro dall’interno dell’area complice una pessima marcatura di Faubert-Jacquemin.

Nel finale gli emiliani cercano anche il gol partita, con i giallorossi che nel recupero restano perfino in nove per l’espulsione di un nervosissimo Faticanti. E l’ennesima leggerezza di Faubert-Jacquemin, subentrato nella ripresa, costa la sconfitta alla Roma: segna Urbanksi a pochi secondi dalla fine. Una beffa per per i ragazzi di Guidi, che buttano via una partita che sembrava destinata a un finale molto diverso.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

BOLOGNA: Franzini, Mercier (59′ Wallius), Pyyhtiä, Anatriello (65′ Ebone), Raimondo, Corazza, Bynoe (59′ Diop), Stivanello, Rosetti, Motolese, Urbański.

A disp.: Raffaelli, Gasperini, Laureana, Maltoni, Baroncioni, Mmaee, Busato.

All.: Vigiani.

ROMA: Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pisilli, Faticanti (C), Pagano (74′ Foubert-Jacquemin); Cassano (36′ Pellegrini), Majchrzak (74′ Padula), Cherubini (62′ D’Alessio).

A disp.: Razumejevs, Del Bello,, Vetkal, Misitano, Silva, Ruggiero, Graziani, Mannini, Reale.

All.: Guidi.

Arbitro: Scarpa. Assistenti: Trischitta e Ravera.

Marcatori: 8′ Falasca, 28′ Pagano (R), 38′ Stivanello (B), 79′ Pyyhtiä (B), 83′ Urbański (B).

Ammoniti: 7′ Stivanello (B), 10′ Chesti (R), 30′ Cassano (R), 40′ Mercier (B), 61′ Faticanti (R). Espulsi: 35′ Chesti (R), 92′ Faticanti (R). Recupero: 3′ pt, 5′ st.