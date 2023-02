ROMA-VERONA: arbitra Sozza, al VAR c’è Chiffi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarà Simone Sozza a dirigere la gara tra Roma ed Hellas Verona, con Bindoni e Imperiale come assistenti, in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

Il IV uomo sarà Massimi, con Chiffi e Di Martino nominati rispettivamente Var e Avar dell’incontro.

Questo il quadro completo delle designazioni del prossimo turno di Serie A:

SASSUOLO – NAPOLI Venerdì 17/02 h. 20.45

COLOMBO

GALETTO – TOLFO

IV: ORSATO

VAR: DOVERI

AVAR: BANTI

SAMPDORIA – BOLOGNA Sabato 18/02 h. 15.00

IRRATI

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: MAGGIONI

MONZA – MILAN Sabato 18/02 h. 18.00

RAPUANO

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

INTER – UDINESE Sabato 18/02 h. 20.45

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

ATALANTA – LECCE h. 12.30

PICCININI

BERCIGLI – CECCONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA – EMPOLI h. 15.00

PRONTERA

PRENNA – ROSSI L.

IV: ZUFFERLI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARCHETTI

SALERNITANA – LAZIO h. 15.00

ABISSO

BACCINI – ROCCA

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

SPEZIA – JUVENTUS h. 18.00

LA PENNA

VALERIANI – ZINGARELLI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

ROMA – H. VERONA h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – CREMONESE Lunedì 20/02 h. 20.45

CAMPLONE

PASSERI – COSTANZO

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI