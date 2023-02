“ON AIR!” – CORSI: “Hjulmand e Frattesi? Così non so se Dybala resta”, PIACENTINI: “Pellegrini non deve giocare, gli faresti un favore”, ORSI: “A Roma fanno diventare fuoriclasse giocatori normali”, PUGLIESE: “Domani i titolari, i cambi col Verona”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sembra che la Roma possa prendere Hjulmand e Frattesi la prossima estate. Non so se poi Dybala resterà se gli prendi giocatori di Lecce e Sassuolo… Leggo che la Roma potrebbe cedere Abraham per 60 milioni e Ibanez a 30, ma se davvero succedesse una cosa del genere dobbiamo prendere Pinto e fargli fare il giro del Circo Massimo con 100mila persone che lo acclamano…”

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma dovesse andare avanti in Europa League incontrerà di sicuro squadre forti, ma non è mica detto che debba per forza incontrarle tutte. Magari negli ottavi può capitare un Barcellona-Arsenal o Manchester United-Juventus… La partita di domani ci rivelerà molto delle intenzioni del mister, sono molto curioso di vedere che formazione metterà. Io penso che non ci saranno cambi, sono passati 5 giorni dalla partita precedente e rende abbastanza ininfluente il discorso del recupero. Nella Roma ci sono 5-6 giocatori che non puoi togliere, che sono Rui Patricio, Smalling, Matic, Dybala, e ci metto pure El Shaarawy…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le indicazioni che arrivano ci dicono che domani Mou metterà per la terza volta la stessa formazione, sarebbe un unicum in stagione, non è mai successo. Io sarei sorpreso se non facesse uno o due cambi… Io non farei giocare Pellegrini e metterei El Shaarawy con Dybala dietro Abraham. A Pellegrini gli fai un favore ora a non farlo giocare, sta incasellando una brutta figura dopo l’altra…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Quale partita è più importante per Mou? Penso Salisburgo, anche per motivi personali, perdere un play-off europeo lo metterebbe in cattiva luce. Il Verona si è rimesso in corsa per la salvezza, ma Mou lo considera molto più abbordabile del Salisburgo. A meno che non ci siano sorprese, i titolari giocheranno domani e col Verona vedremo qualche cambio…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Sarei sorpreso se la Roma dovesse giocare con la stessa formazione delle ultime due partite. A meno che Mou non voglia fare cambi sostanziosi nella ripresa, c’è la necessità di far rifiatare qualcuno in vista del Verona, partita tutt’altro che semplice. Altrimenti vuol dire che Mou vuole giocarsi al massimo anche l’Europa League. Sarebbe una scelta coraggiosa, merita un plauso, ma non so quanto possa pensare di farlo utilizzando sempre gli stessi giocatori…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Rui Patricio sta facendo un buon campionato, ma non è tra i primi cinque portieri del campionato. Se la Roma dovesse pensare a un numero uno giovane su cui costruire il suo futuro sarebbe una cosa sensata. L’ipotesi Svilar ormai penso sia destinata a risolversi nel nulla, le volte che lo abbiamo visto giocare ci siamo messi le mani nei capelli. Falcone del Lecce ha 28 anni, non è più giovanissimo, e anche lo stesso Vicario in carriera ha fatto la riserva di Audero e Cragno, solo negli ultimi due anni è diventato un portiere… Domani mi aspetto una partita terribile, ma non per la Roma, perchè mi aspetto ritmi alti e intensità. E giocare con una mediana con Cristante e Matic mi lascia qualche perplessità…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il rientro di Karsdorp? Capirai… Lui non ha mercato e quel poco che ha non se l’ andato a cercare. Karsdorp non è un rinforzo, è un calciatore che come prende palla la dà indietro. Spero che torni bene Spinazzola, lui sì che può essere un rinforzo. Pellegrini? Gioca centrocampista a tutto campo e questo gli toglie le sue qualità migliori. Per me lui è un ottimo giocatore dalla trequarti in su. Lui ora spreca un sacco di energie e diventa decisamente meno lucido negli ultimi trenta metri…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Pellegrini? Qui a Roma sono abituati a far diventare fuoriclasse giocatori normali, o sopra la media. Pellegrini è il capitano, ma non è Totti e De Rossi che erano fuori la media. Secondo me ci sono state troppo aspettative su uno che non è un grandissimo giocatore, che non ti cambia la squadra. Lui si prende troppe critiche che non sono meritate. Colpa dell’arrivo di Dybala? Ma va…è solo una questione di qualità del calciatore. Lui non ti sposta le partite. Sarebbe una questione di presunzione pensare che sia Dybala a togiergli visibilità, quando dovrebbero essere contenti di avere un giocatore del genere in squadra…”

