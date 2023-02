La Roma Primavera torna a vincere: Keramitsis e Pisilli ribaltano il Cesena

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Torna alla vittoria la Roma Primavera di Guidi che al Tre Fontane supera in rimonta e batte il Cesena, fanalino di coda del campionato.

Ospiti a sorpresa in vantaggio con Denes, poi però arriva quasi immediato il pareggio giallorosso realizzato da Keramitsis a segno di testa.

Nella ripresa la Roma colpisce una traversa con Cherubini, poi la prestazione della squadra sembra perdere consistenza fino al gol partita del solito Pisilli, a segno dopo un bell’inserimento in area.

La Roma torna ad allungare in vetta, raggiungendo quota 35 punti. Il Cesna resta fermo a 5 punti in coda alla classifica.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Del Bello; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pisilli {C}, Faticanti (C) (62′ Vetkal), Pagano (62′ Graziani); Cassano, Padula (62′ Misitano), Cherubini [C] (86′ Pellegrini).

A disp.: Baldi (GK), Razumejevs (GK), Foubert-Jacquemin, D’Alessio, Silva, Ruggiero, João Costa, Mannini, Reale.

All.: Guidi Fe.

CESENA FC (4-3-3) : Galassi; Manetti, Pieraccini, Lepri (C), David; Suliani (46′ Barducci), Lilli, Carlini (80′ Ghinelli); Dénes (89′ Guidi Fr.), Polli (74′ Bifini), Gessaroli (46′ Milli).

A disp.: Veliaj (GK), Elefante, Ferretti, Rossi, Bifini, Di Francesco, Campedelli.

All.: Ceccarelli.

Arbitro: Sig. Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistente 1: Sig. Alessandro Antonio Boggiani di Monza.

Assistente 2: Sig. Luca Landoni di Milano.

Marcatori: 33′ Dénes (Cesena FC), 36′ Keramitsis (AS Roma), 78′ Pisilli (AS Roma).

Ammoniti: 42′ Lilli (Cesena FC), 45′ Keramitsis (AS Roma), 71′ Barducci (Cesena FC), 79′ Cherubini (AS Roma).

Espulsi: nessuno.