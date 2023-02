ULTIME DA TRIGORIA – Rifinitura in vista del Lecce. Dybala e Volpato, che magie in partitella (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rifinitura mattutina a Trigoria per la squadra di José Mourinho, che è scesa in campo al “Fulvio Bernardini” per l’ultima seduta prima della partenza per Lecce.

Domani pomeriggio alle 18 infatti la Roma affronterà la squadra di Marco Baroni allo Stadio di Via del Mare. La seduta odierna è stata caratterizzata dalla partitella a campo ridotto giocata dai giallorossi.

In evidenza Dybala e Cristian Volpato, autore di uno splendido gol realizzato col colpo dello “scorpione”. Regolarmente presente in gruppo anche Georginio Wijnaldum, che domani potrebbe tornare a giocare una partita ufficiale.

Questo il video con le prodezze dei calciatori giallorossi pubblicato dalla Roma sui suoi canali social.