LECCE-ROMA: le ultime sulle probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Wijnaldum c’è, Karsdorp no. La Roma affronta la trasferta di Lecce in piena lotta Champions e punta a un risultato positivo che rafforzi la sua posizione in classifica. Per questo Mourinho sembra orientato a fare pochissimi cambiamenti di formazione.

Difesa scontata con Mancini, Smalling e Ibanez, così come la coppia di centrocampo che sarà formata quasi certamente da Matic e Cristante. Pellegrini si sdoppierà tra mediana e trequarti. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra, con Dybala e Abraham coppia d’attacco.

Il Lecce invece recupera Hjulmand che formerà la mediana con Blin e Gonzalez nel 4-3-3 di Baroni. In difesa Baschirotto, Umtiti formeranno la coppia di centrali, con Gendrey e Gallo (favorito su Pezzella) sulle fasce. In attacco Strefezza e Di Francesco saranno le ali che agiranno ai fianchi di Colombo, punta centrale.

Queste dunque le probabili formazioni di Lecce-Roma, gara in programma sabato 11 febbraio alle ore 18, diretta tv su DAZN:

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini